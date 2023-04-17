البلدية: رفع 33 درب من المخلفات وإزالة 5 مخيمات بمنطقة الهجن

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة وإنتهاء موسم التخييم الربيعي .

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي بتنفيذ جولات تفتيشية على المنطقة البرية وتبين وجود مخيمات بالاضافة الى مخلفات المخيمات ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وفي هذا الصدد صرح مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق نواف المطيري بإن الجولات أسفرت عن رفع 33 درب من مخلفات المخيمات و إزالة 5 مخيمات لعدم التزامهم بالمدة المسموح بها للتخييم .

وأشار المطيري إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.