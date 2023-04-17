الحكم على المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 25 عاما

قضت محكمة في موسكو الاثنين بسجن المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما بعد إدانته بتهم عدة من بينها “الخيانة العظمى”، وذلك في سياق القمع الممارس في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا.

وكان كارا-مورزا المقرب من المعارض البارز بوريس نيمتسوف الذي اغتيل في العام 2015، من آخر منتقدي الكرملين الذين لم يسجنوا أو ينفوا إلى الخارج.

وبعد محاكمة أجريت جلساتها خلف أبواب مغلقة، أعلنت المحكمة أنها أدانت كارا-مورزا بتهمة “الخيانة العظمى” ونشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي والعمل غير القانوني لصالح منظمة “غير مرغوب فيها”، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.

ونتيجة لذلك، حُكم عليه بالسجن 25 عاما في مجمع سجون نظامه قاسٍ.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن محاميته ماريا إيسمونت قولها إن كارا-مورزا سيستأنف الحكم، مستنكرة “انتهاكات جسيمة للإجراءات” أثناء المحاكمة.