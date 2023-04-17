القوى العاملة: بدء استقبال الطلبات لمشروع تدريب الطلبة للمشاركة في البرنامج الصيفي 23 الجاري

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة استقبال الطلبات لمشروع تدريب الطلبة الراغبين في المشاركة بالبرنامج الصيفي بدءا من 23 أبريل الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وقالت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن المشروع يهدف إلى نشر الوعي بين الطلبة بأهمية العمل في القطاع الخاص وبيان أثره على التطوير المهني والوظيفي للأفراد.

وأضافت المزيد أنه تم استقطاب قرابة 800 فرصة عمل ميدانية متنوعة لتنمية مهارات الطلبة وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص عبر التعاون مع مختلف الشركات والجهات مشيرة إلى احتمال زيادة عدد الفرص الميدانية خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت أن مجالات المشروع التدريبي الذي سينطلق في 9 يوليو المقبل لمدة شهر يشمل قطاع التجزئة والقطاع المصرفي والمحاماة وقطاع التأمين إلى جانب التدريب في القطاع الفندقي.

وأوضحت أن المشروع يستهدف الطلبة في المرحلة الثانوية الصفين الحادي عشر والثاني عشر والسنة الثانية للدبلوم والسنة الثالثة والرابعة في التعليم الجامعي.

وبينت أن المشروع الذي تجاوز سنته ال19 درب ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة في مجالات متنوعة وعمل من خلاله على تهيئتهم تقنيا وفنيا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل مشيرة إلى فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق عبر الموقع الرسمي لهيئة القوى العاملة.