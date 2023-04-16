وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

وزير الصحة يتفقد العيادات الطبية في المساجد

17 أبريل، 2023
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قام وزير الصحة د. أحمد العوضي بجولة تفقدية شملت مسجد الدولة الكبير ومسجد الصحابي الجليل بلال بن رباح للاطمئنان على سير العمل في العيادات الطبية، ومستوى تقديم الرعاية للمصلين والمصليات، والاستعداد لاحياء الليلة السابع والعشرين من الشهر الكريم.

وأشار الوزير إلى توفير 27 عيادة طبية بكافة المستلزمات الطبية اللازمة والطواقم الفنية الموزعة على عدد من المساجد في كافة محافظات البلاد، وبحسب تزايد كثافة أعداد المصلين إلى جانب توفير سيارات الاسعاف المزودة بالأعداد المناسبة من فنيي وفنيات الطوارىء الطبية.

وأوضح أن العيادات الميدانية في المساجد حتى الآن قدمت العديد من الخدمات الطبية لحالات مختلفة، تعاني في معظمها من أمراض مزمنة كالضغط أو السكر أو الربو، أو تعاني من الارهاق أو آلام المفاصل أو الصداع، وغيرها من الأعراض المألوفة.

وفي هذا الصدد ثمن الوزير الجهود الحثيثة لإدارة الطواري الطبية وقطاعات الوزارة المعنية، داعين المصلين الكرام ممن يعانون من أمراض مزمنة بأخذ الأدوية والعلاجات بانتظام وحسب إرشادات الطبيب المعالج، متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.

المصدر
وزارة الصحة
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17 أبريل، 2023
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