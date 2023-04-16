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مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

16 أبريل، 2023
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أعلنت قيادة الشرطة في ولاية (ألاباما) الأمريكية اليوم الأحد مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح لم يكشف عن عددهم في حادث إطلاق نار وقع بمدينة (ديدفيل).

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر في قيادة الشرطة القول إن حادث إطلاق النار وقع خلال حفلة عيد ميلاد الليلة الماضية دون أن تتضح الدوافع وراء الحادث.

وعلى صعيد متصل أعلن البيت الأبيض في بيان مقتضب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تم اطلاعه حول هذا الحادث وأنه يراقب مع فريقه تطورات القضية.

ويأتي حادث إطلاق النار بالتزامن مع المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للبنادق التي تعتبر أكبر مجموعة مدافعة عن حيازة الأسلحة النارية وحملها في الولايات المتحدة.

المصدر
وكالات
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16 أبريل، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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