“الخارجية” تتابع أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين بالسودان نتيجة التطورات الأمنية وتدعوهم للابتعاد عن مناطق التوتر

“الخارجية” تتابع أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين بالسودان نتيجة التطورات الأمنية وتدعوهم للابتعاد عن مناطق التوتر

تتابع وزارة الخارجية مباشرة وعن طريق سفارة دولة الكويت في الخرطوم أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين في جمهورية السودان الشقيقة نتيجة التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وقد قامت الوزارة بالاطمئنان على المواطنين العالقين ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام في مقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.

وتفيد الوزارة بأنها تجري حاليا اتصالاتها مع السلطات المعنية في جمهورية السودان الشقيقة لدراسة كافة البدائل الممكنة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين بما في ذلك إجلائهم متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وتشير الوزارة إلى أنها على متابعة وتواصل دائم مع سفارتها في الخرطوم للوقوف على سلامة المواطنين وتزويدهم بالإرشادات العامة لضمان أمنهم وسلامتهم في مثل هذه الظروف الصعبة وغير المستقرة.