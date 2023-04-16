سفير الكويت لدى المكسيك يقدم اوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى غواتيمالا

سفير الكويت لدى المكسيك يقدم اوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى غواتيمالا

قدم سفير دولة الكويت لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا في حفل مراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الغواتيمالية.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى المكسيك في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي تسلم أوراق اعتماد السفير الحداد في مراسم رسمية اقيمت بمقر الاقامة الرئاسي في عاصمة غواتيمالا اول من امس الجمعة.

ونقل البيان عن الرئيس الغواتيمالي ترحيبه بالسفير الكويتي معربا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التي تربطها مع دولة الكويت ورغبتها المتبادلة بتنمية تلك العلاقات وتمنياته للسفير بالنجاح.

وأضاف البيان ان السفير الحداد نقل بدوره تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما إلى رئيس غواتيمالا مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وبالصداقة والشراكة التي تجمعهما.

واكد السفير حرص الكويت على تعزيز تلك العلاقات مع غواتيمالا في مختلف المجالات وتطلعها إلى العمل على تنميتها.

وكانت الكويت وغواتيمالا قد أعلنتا قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1995 ولا توجد اي سفارة للبلدين مقيمة لدى الاخرى.