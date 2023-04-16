“القوى العاملة” تطلق خدمة تسجيل المفوض بالتوقيع عبر تطبيق “سهل أعمال”

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد خدمة تسجيل المفوض بالتوقيع عن طريق تطبيق (سهل أعمال) في إطار سعيها لتطوير وتيسير معاملاتها إلكترونيا.

وقالت المتحدث الرسمي للهيئة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد في تصريح صحفي إن الخطوة تأتي في إطار الحرص على التطوير وتيسير المعاملات وميكنة جميع الإجراءات لخدمة المستفيدين.

وأضافت المزيد أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال قائمة الخدمات الإدارية ومن ثم تسجيل بيانات المفوض بالتوقيع وتسجيل توقيعه على شاشة التطبيق دون الحاجة لمراجعة إدارات الهيئة.

وأوضحت أن تسجيل الخدمة للعميل يتم عبر دخوله لتطبيق (سهل أعمال) واختيار خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة من قائمة الخدمات الإدارية ومن ثم الضغط على إضافة المفوض بالتوقيع وتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الملف ورقم الهاتف والبريد الالكتروني ثم تسجيل التوقيع الالكتروني للمفوض بالتوقيع وهو ما سيتم اعتماده لدى الهيئة على الملف.

وأشارت إلى أنه في حال كان مقدم الطلب متوليا الإدارة على الملف يتم تحديد اختيار (يتولى الإدارة) وفي هذه الحالة يتم اعتماد الطلب آليا مبينة أنه في حال كان مقدم الطلب لا يتولى الإدارة فيتم تسجيل رقم معاملة الوكالة (إرفاق نسخة) من الوكالة الصادرة من وزارة العدل من متولي الإدارة على الملف الى مقدم الطلب.

ولفتت إلى أنه يتم الانتظار لمدة يوم بعد هذا الإجراء لحين التدقيق من وزارة العدل وفي حال صحة بيانات الوكالة يتحول الطلب آليا إلى إدارة العمل التابع لها الملف للتدقيق على الطلب ومن ثم اعتماد الطلب دون الحاجة لمراجعة الإدارة.