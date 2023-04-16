برنامج الأغذية العالمي

الأمم المتحدة تدين مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان

16 أبريل، 2023
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أدانت الأمم المتحدة مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في السودان أمس السبت وأوضحت أنهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم.

وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) اليوم الأحد في بيان أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور.

وقال بيرتس وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للسودان في البيان “أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور”.

وعلق برنامج الأغذية العالمي مؤقتا كافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه.

المصدر
رويترز
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16 أبريل، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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