بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي يوفر أجهزة لسحب “العيادي” في المجمعات التجارية

16 أبريل، 2023
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أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية تتضمن أوراقا نقدية جديدة من فئات الدينار وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع (العيادي).

وقال المركزي في بيان صحفي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوفر في مجمعات الأفنيوز و 360 مول والعاصمة والكوت حتى ثاني أيام العيد مشيرا الى أن هذه الخدمة ستوفر على المواطنين عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوفر عادة في أجهزة السحب الآلي.

وأضاف البيان أن (المركزي) زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.

المصدر
كونا
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16 أبريل، 2023
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