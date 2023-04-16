بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 38.12 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 38.12 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 12ر38 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7027 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر80 مليون سهم عبر 5239 صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار كويتي (نحو 6ر66 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر22 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5462 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 3ر23 مليون سهم عبر 1569 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر44 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7802 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 3ر57 مليون سهم عبر 3670 صفقة بقيمة 6ر18 مليون دينار (نحو 3ر56 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر20 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5476 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 7ر20 مليون سهم عبر 1291 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 7ر8 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(خليج ت) و(المنار)و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(اجيليتي) و(مشاريع) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (قابضة م ك) و(الإماراتية) و(الخليجي) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.