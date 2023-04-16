تراجع أسعار الذهب 1.9% لتغلق عند 2004 دولارات للأونصة الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمي بنسبة 9ر1 بالمئة لتغلق عند مستوى 2004 دولارات أمريكية للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ليسجل أول خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب تراجع بشكل حاد يوم الجمعة الماضي نتيجة ارتفاع طفيف للدولار الذي صعد 6ر0 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى إضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية (لأجل 10 سنوات) إلى أكثر من 5ر3 بالمئة.

وأضاف أن المعدن الأصفر أنهى موجة مكاسب أسبوعية استمرت خلال ستة أسابيع ماضية وهو تراجع تصحيحي وعملية جني أرباح “وعلى الرغم من الانخفاض فإنه استطاع أن يلامس مستوى 2050 دولارا للأونصة منتصف الأسبوع وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022”.

وأوضح أن هناك تكهنات حول اقتراب البنوك المركزية الرئيسية وخصوصا المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) من إنهاء سياسة التشديد المالي ورفع أسعار الفائدة مما يشير إلى ارتفاعات جديدة للذهب في حال تم ذلك.

وذكر أن سلطة النقد السنغافورية أبقت على سياستها النقدية دون تغيير يوم الجمعة الماضي إذ انضمت بذلك إلى بنوك مركزية أخرى وهي أستراليا وكندا والهند وكوريا الجنوبية التي أوقفت بالفعل عمليات رفع أسعار الفائدة.

وأفاد بأن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة الماضي تشير إلى انخفاض مبيعات التجزئة في السوق الأمريكي بنسبة ضئيلة مع ارتفاع ثقة المستهلكين لشهر أبريل الحالي متزامنا مع تفاؤل بشأن احتواء الأزمة المصرفية.

وقال التقرير إن هذه البيانات تحتمل رفع الفائدة الأمريكية بنسبة ربع بالمئة (25 نقطة أساس) خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أوائل مايو المقبل ما يشير إلى توقعات بتماسك أسعار الذهب واستقرارها عند مستوياتها الحالية.

وعن السوق المحلي لفت إلى أن سعر الغرام من عيار 24 أغلق يوم الجمعة الماضي عند 75ر19 دينار أما عيار 21 فبلغ 28ر17 دينار في حين بلغ سعر الفضة 295 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.