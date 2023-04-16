الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة

توقعت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد نهار اليوم الأحد مائلا للحرارة وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

وذكرت الإدارة في بيان لها أن الرياح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس الليلة يكون معتدلا مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة في حين تبلغ درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية.

وتوقعت طقسا مائلا للحرارة نهار غد الاثنين تظهر خلاله بعض السحب المتفرقة مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية.

وبينت أن الطقس المعتدل يسود أجواء البلاد غدا ليلا مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة على أن تهبط درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن البحر اليوم وغدا يكون خفيفا إلى معتدل الموج عموما ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وثلاث أقدام.