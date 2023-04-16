المضبوطات

الجمارك: ضبط نحو 3 ملايين كيس تنباك مخبأة بحاوية ملابس قادمة من “جبل علي” في ميناء الشويخ

16 أبريل، 2023
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قام رجال الجمارك بميناء الشويخ بضبط كمية كبيرة من مادة التنباك (البان) تُقدّر بنحو 3 ملايين كيس، كانت مخبأة داخل حاوية قادمة إلى البلاد.

ووصلت حاوية قادمة من ميناء جبل علي، تحمل بياناً جمركياً بمسمى “ملابس وإكسسوارات”، واثناء تفتيشها في مراقبة المستودعات الجمركية الجوية تم الاشتباه بها و احالتها إلى جهاز الكشف الاشعاعي بميناء الشويخ حيث تم ضبط كمية كبيره من مادة التنباك “البان” قُدّرت بنحو 3 ملايين كيس، بوزن تقريبي 7 أطنان، مخبأة خلف كراتين الملابس والإكسسوارات داخل الحاوية.

هذا ، وكان تفتيش الحاوية وضبط الكمية بحضور وإشراف مدير المستودعات الجمركية الجوية السيد / جواد دشتي ومراقب المستودعات الجمركية الجوية السيد/ بدر المجيدل.

المصدر
جمارك الكويت
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16 أبريل، 2023
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