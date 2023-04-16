وزيرة الشؤون: اطلاق الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين بالتعاون مع “الإعلام” و”العدل”

أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة المهندسة مي جاسم البغلي اطلاق الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة العدل تحت شعار “فزعتكم فرحة لهم”.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي انه سيتم فتح باب التبرعات اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم الاحد الموافق السادس عشر من ابريل وحتى منتصف ليل الخميس الموافق العشرين من الشهر الجاري.

وأكدت الوزيرة البغلي آن اطلاق هذه الحملة في هذه الأيام المباركة يأتي امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت وما جبلت عليه من خير وتقديم المساعدة للمحتاجين مضيفة أن وزارة الشئون تحرص على توطين العمل الخيري داخل البلاد ومد يد العون للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشارت البغلي الى أن اختيار فزعتكم فرحة لهم ليكون شعارا لهذه الحملة هو تعبير صادق لتوجهات وزارة الشئون وخططها تجاه أبناء وطننا الحبيب في ضوء التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر بأن تكون الاولوية لدعم ورعاية المواطنين.

وأضافت الوزيرة أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة خاصة وآن تسعى إلى تفريج كربة هؤلاء الغارمين الذين اوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها حيث تمثل تلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالي (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم )).

وكشفت الوزيرة عن تخصيص رابط لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين المدنيين على أن يتم تحويل حصيلة الحملة لصالح الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة حيث سيتم سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء شريطة أن تكون كافة الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

ودعت وزيرة الشئون كافة الجهات المانحة من الشركات و الأفراد المقيمين على أرض الكويت الحبيبة مواطنين ومقيمين للمشاركة في الحملة لفك كرب هؤلاء الغارمين داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

واختتمت الوزيرة البغلي بأن حملة فزعتكم فرحة لهم الخير لأهل الكويت داعية جميع الجهات في القطاعين العام والخاص والجمعيات والافراد ان يجعلوا عنوانها رسالة دعم ومساندة لأبناء الوطن فكم هو عظيم الاجر وكم تساوى دعوة غارم في الشهر الفضيل كان لك نصيبا في ان ترسم على وجهه فرحة انقضاء الدين.