صورة أرشيفية

القوات الجوية السودانية تقول إنها ستجري مسحا كاملا لأماكن قوات الدعم السريع

15 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

قال بيان نشر على صفحة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك إن القوات الجوية دعت اليوم السبت المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأنها ستقوم بعملية مسح كامل لأماكن وجود قوات الدعم السريع.

وقال شاهد لرويترز في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إنه سمع دوي انفجارات في محيط المطار بوسط الخرطوم.

واندلعت مواجهات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة اليوم السبت في صراع واضح على السيطرة بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدما نحو اجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.

المصدر
رويترز
الوسوم
15 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الرئيس الفلسطيني: القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية “خط أحمر” 

15 أبريل، 2023

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القيادة العامة للجيش السوداني

15 أبريل، 2023

الجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها

15 أبريل، 2023

وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يدعون لوقف التصعيد العسكري في السودان

15 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى