الشؤون تنفي تصريحات رابطة الأدباء حول عدم مخالفتها القانون

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات لرابطة الأدباء الكويتيين حول عدم مخالفتها للقوانين والقواعد المقررة لعمل جمعيات النفع العام.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الرابطة خالفت العقد المبرم بينها وبين وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بخصوص استغلال الأرض المخصصة كمقر لها حيث قامت بإبرام عقد استثمار بغرض إنشاء ملاعب دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون أو الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة أنها وجهت العديد من المخاطبات الرسمية لرابطة الأدباء لتلافي تلك المخالفة لكن الرابطة لم تستجب لتعليمات الوزارة وتوجيهاتها المتكررة.

وأوضحت أنه بناء على ذلك والتزاما بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام ولقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 الذي يوجب على جمعيات النفع العام ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة للقيام بأي نشاط استثماري فقد خاطبت الوزارة بلدية الكويت لإزالة تلك المخالفة تطبيقا للقانون والقرارات المنظمه لذلك.