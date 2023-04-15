النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

أكاديمية سعد العبدالله: أولوية وقبول فوري بدورة وكيل ضابط لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الضباط الجامعيين

15 أبريل، 2023
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أعلنت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اليوم السبت منح الأولوية والقبول الفوري في دورة (وكيل ضابط) لمن لم يحالفه الحظ في قرعة (الطلبة الضباط الجامعيين الدفعة الـ31).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أعلنت الأكاديمية عن منح الأولوية والقبول الفوري في الدورة المشار إليها ومدتها عام دراسي واحد في جميع التخصصات.

وأوضحت أنه ‏على الراغبين في الالتحاق بالدورة مراجعة إدارة التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اعتبارا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل في الفترة ما بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا.

المصدر
كونا
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15 أبريل، 2023
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