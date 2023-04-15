تصاعد الدخان في العاصمة السودانية بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجيش السوداني يوجه نداء لضباط وجنود قوات الدعم السريع للانضمام للجيش

15 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

وجه الجيش السوداني نداء للضباط وضباط صف والجنود بقوات الدعم السريع للانضمام للجيش والامتناع عن أن يكونوا أداة في هذه المعركة الدائرة لتنفيذ الطموحات الشخصية غير المشروعة لقيادتهم.

وكانت اشتباكات اندلعت صباح اليوم السبت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أجزاء كثيرة من الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى “فوجئت بمهاجمة قوات الدعم السريع لمنزلي في التاسعة صباحا.. والأوضاع تحت السيطرة تماما الآن”، حسبما ذكرت صحيفة “السوداني”.

وذكر أن “قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا ببيت الضيافة.. وإذا استمرت حالة الحرب فسندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة.. ولدينا احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم نقم بتحريكها حتى الآن”.

وأعلن أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة وأن الأمور تحت السيطرة.

ومن ناجيته قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب ب / حميدتى/ “لن نوقف القتال حتى يتم تسليم جميع المقرات.. ونحن مع خيار الشعب السوداني، والجيش يجب أن يعود إلى ثكناته.. ما يحدث حاليا سيؤدي إلى حل سلمي وأي مجرم سيقدم إلى العدالة”.

وأضاف حميدتي “أهنئ الشعب السوداني وأقول له أبشر بالخير.. وعازمون على الانتهاء من هذه المعركة بأقل الخسائر.. (نحن) موجودون لحماية الديمقراطية والشعب السوداني وما يجري الآن هو ثمن الديمقراطية”.

وأشار إلى أن قواته لم تهاجم أحدا” و”قتالنا رد فعل على حصارنا والاعتداء علينا”.

المصدر
د ب أ
الوسوم
15 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

أمين “مجلس التعاون” يعرب عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات في السودان

15 أبريل، 2023

وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

15 أبريل، 2023

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم

15 أبريل، 2023

أمين “مجلس التعاون” ووزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يبحثان في أبوظبي سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون

14 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى