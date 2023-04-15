النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الخالد يوجه بمنح القبول الفوري في دورة ضباط الصف لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الطلبة الضباط الجامعيين

15 أبريل، 2023
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بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، تعلن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عن منح الأولوية والقبول الفوري في دورة وكيل ضابط (مـدة الـدورة عام دراسي واحد) لمن لم يحالفهم الحظ فـي قـرعـة الطلبة الضباط الجامعيين الدفعة (31) من جميع التخصصات.

وطلبت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية من الراغبين بالإلتحاق بالدورة مراجعة ادارة التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يوم الأحد الموافق 2023/4/16 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/4/20 من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 2 ظهراً.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 أبريل، 2023
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