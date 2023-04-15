أمين “مجلس التعاون” يعرب عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات في السودان

أمين “مجلس التعاون” يعرب عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات في السودان

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة العسكرية وقوات الدعم السريع في السودان.

ودعا البديوي في بيان اليوم السبت جميع القيادات السياسية في السودان الى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف بما يساهم في استكمال ما تم احرازه من توافق في ظل الاتفاق الاطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يحقق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه ويجنب المدنيين تبعيات القتال.

وأكد البديوي مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات شعبه.

وأشاد بالجهود الدولية للآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية) والمجموعة الرباعية (الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) ومجموعة (أصدقاء السودان) بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وناشد البديوي جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه.