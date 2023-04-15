الصحة تعلن إتاحة حجز مواعيد الأطباء الزائرين “أون لاين”

في إطار تواصل ميكنة خدمات الوزارة، وتسهيلا على المرضى الكرام، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند عن إتاحة تقديم طلب لتحديد موعد حجز مع الأطباء الزائرين “أون لاين”.

وأشار الدكتور السند إلى أن تقديم طلب الحجز متاح حالياً عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عبر تطبيق كويت صحة كويت صحة Q8 ، عبر ا . استكمال البيانات الخاصة بالمريض على أن يرفق ذلك بالتقارير الطبية الخاصة بالحالة، والتي يتحدد بناء عليها مدى قبول الطلب بتوافقه مع مجال وتخصص الطبيب الزائر وفق ما يقرره الفريق التنسيقي الخاص بهذا الشأن.

ونوه السند إلى موافاة الحالة المرضية عند قبول الطلب برسالة نصية عبر الهاتف، بموعد التوجه إلى المستشفى المعني للقيام بالتحضيرات والفحوصات اللازمة قبل الموعد المقرر مع الطبيب الزائر لتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الزائر في خدمة المرضى.

و أكد أن التحول الرقمي في الوزارة واستكمال ميكنة الخدمات الصحية بإشراف مباشر وتوجيه من معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي، وجاءت هذه الخدمة بمتابعة وكيل الشؤون الفنية في الوزارة الدكتور عبد الرحمن المطيري، تسهيلا على المرضى الكرام، كحق والتزام وأساس راسخ لمنهجية عمل الوزارة.