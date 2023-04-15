مركز العجيري: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

قال مركز العجيري العلمي إن غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية ستكون حسب معيار العجيري العام يوم 21 أبريل الجاري وعليه فإن أول أيام عيد الفطر المبارك يصادف يوم الجمعة القادم.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم السبت أنه ووفقا للمعيار فإن أول أيام العيد سيصادف يوم الجمعة القادم نظرا لأن هلاله فلكيا سيولد الساعة 7:14 من يوم الخميس وسيمكث لمدة 24 دقيقة مساء ذات اليوم.

وبهذه المناسبة تقدم المركز من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وعموم أهل الكويت بالتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.