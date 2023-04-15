الفلكي السعدون: موسم الذرعان يبدأ غدا ويستمر 26 يوما بظروف مناخية غير مستقرة

قال الفلكي والمؤرخ ورئيس الجمعية الفلكية الكويتية عادل السعدون ان موسم الذرعان يبدا غدا 16 أبريل وتغلب على أيامه الظروف المناخية غير المستقرة.

وذكر السعدون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان موسم لذرعان هو الموسم السابع من مواسم السنة السهيلية التي تبدأ في 24 اغسطس.

واضاف ويتكون الموسم من 26 يوما وتطلع به نجمتان الاولى غدا وهي “الفرغ المؤخر” والثانية نجم الرشا (بطن الحوت) في 29 ابريل ويتميز بتفاوت المدى الحراري بين النهار والليل حيث يكون متوسط درجات الحرارة أثناء النهار ما بين 35 درجة مئوية في بداية الموسم الى 40 درجة في نهايته.

واضاف كما يكون متوسط درجات الحرارة اثناء الليل ما بين 20 درجة في اول الموسم الى 24 درجة في نهايته موضحا أن من اهم ما يميزه حدوث السرايات وسقوط سريع للامطار مع تقلبات جوية تجمع بين الامطار وهبوب رياح قوية وسريعة تثير الغبار.