أمين “مجلس التعاون” ووزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يبحثان في أبوظبي سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.

وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان اليوم الجمعة إن ذلك جاء خلال استقبال البواردي للبديوي والوفد المرافق له في إمارة أبوظبي.

وذكرت الأمانة أنه تم خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك التي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون.

من جهته أشاد البديوي بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم العمل الخليجي العسكري المشترك على السياق العسكري الاستراتيجي لتحقيق أمن واستقرار دول المجلس بما ينعكس عليها بالخير والنماء.

وأضافت الأمانة أن اللقاء حضره الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء عيسى المهندي.