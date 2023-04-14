أنقرة تستدعي سفير الدنمرك احتجاجا على التطاول على المصحف والعلم التركي

قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا استدعت السفير الدنمركي في أنقرة للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف والعلم التركي اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة في بيان “من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا”. لكن البيان لم يحدد التطاول الذي يشير إليه.

وجرى استدعاء السفير الدنمركي في أنقرة منذ أسبوعين بعدما أحرقت جماعة من اليمين المتطرف في الدنمرك نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

وقالت وزارة الخارجية التركية “سنواصل بلا شك مساعينا في المنصات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ضد هذا التطاول البغيض وجرائم الكراهية المشابهة وهي أمثلة واضحة على كراهية الإسلام وكراهية الأجانب التي تزايدت مؤخرا بصورة مقلقة في أوروبا”.