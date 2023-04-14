الملك تشارلز الثالث يكرم اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين في الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية ساندهيرست

الملك تشارلز الثالث يكرم اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين في الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية ساندهيرست

كرمت الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية (ساندهيرست) بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة اليوم الجمعة اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين وحصولهما على (درع السيف الدولي) و (ميدالية قائد الكلية).

وسلم الملك تشارلز (الدرع) المسجل باسم دولة الكويت إلى الطالب جابر سعد العذبي الصباح في حين منحت (الميدالية) للطالب عبدالله خالد الصباح وذلك في حفل التخرج الذي تزامن والاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء الأكاديمية العريقة.

وقال وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله مشعل الصباح في تصريح لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن احتفالية اليوم ذات طابع خاص إذ تتزامن والذكرى ال200 على إنشاء الأكاديمية وأول حضور للملك تشارلز الثالث في حفل تخرج للطلبة.

وأعرب الشيخ عبدالله الصباح عن اعتزازه وافتخاره بهذه المناسبة إذ يعد الطالب عبدالله خالد العبدالله الصباح أول كويتي يحصل على ميدالية قائد الكلية كأفضل طالب من حيث الأداء.

من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي في تصريح مماثل عن سعادته بحضور حفل التخرج وحصول الطالبان على (الدرع) و(الميدالية) و “هو إنجاز نفخر به.

من جهته أهدى الطالب عبدالله الصباح التكريم الذي حصل عليه إلى القيادتين السياسية والعسكرية في البلاد متقدما بالشكر إلى جميع العاملين في الملحقية العسكرية الكويتية بالعاصمة لندن لما قدموه من نصح وتواصل دائم مع الطلبة العسكريين مؤكدا حرصه على رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية.

وأعرب الطالب جابر سعد العذبي الصباح في تصريح مماثل عن سعادته الكبيرة بحصوله على درع السيف الدولي مهديا التكريم إلى القيادتين السياسية والعسكرية في البلاد.

وتمنح وزارة الدفاع الكويتية درع السيف الدولي لأفضل طالب عسكري في مجال الدراسات العسكرية من الخريجين بكل دفعة من الطلبة الدوليين تخليدا لذكرى الراحل الشيخ علي صباح السالم وزير الداخلية الكويتي الأسبق.