وزير الخارجية الكويتي يرحب ببادرة تبادل الأسرى بين حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين

عبر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن ترحيبه ببادرة تبادل الأسرى بين حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة والحوثيين في اليمن التي أعلن عنها اليوم الجمعة مشيدا بهذه الخطوة الإيجابية تجاه الوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية مثمنا في هذا الإطار الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى والجهود المقدرة من قبل وفدي المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة للوساطة بين الطرفين.

مشيدا في هذا السياق بالنجاحات التي تم تحقيقها نحو الوصول إلى حل سياسي مبني على المبادرة السعودية للسلام ووفقا للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.