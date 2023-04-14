الداخلية اللبنانية تحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون إلى السعودية

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية اليوم الجمعة احباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة (كبتاغون) بشحنة كربون مطاطي متجهة من لبنان الى السنغال ومنها الى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في تغريدة عبر موقع (تويتر) ان “شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي كشفت عملية التهريب بناء على معلومات توفرت لديها حول قيام احد المطلوبين بالتحضير للعملية”.

واضاف مولوي ان الشعبة تمكنت من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع المخدرات في منطقة (القبة) في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

أوضح انه نتيجة الرصد والمتابعة اسفرت عن إيقاف القوة الخاصة في شعبة المعلومات اربعة لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة تمهيدا لنقلها الى مرفأ طرابلس.

وأشار مولوي إلى ان الجهات القضائية المختصة بدأت التحقيق مع الموقوفين ويجرى العمل على تحديد متورطين اخرين في عملية التهريب.