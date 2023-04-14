وفاة ثلاثة إيطاليين جراء انهيار ثلجي وفرنسي إثر سقوطه في منطقة الألب

وفاة ثلاثة إيطاليين جراء انهيار ثلجي وفرنسي إثر سقوطه في منطقة الألب

أعلنت فرق الإغاثة الإيطالية الجمعة سحب جثث ثلاثة متزلجين إيطاليين كانوا فُقدوا الخميس جراء انهيار ثلجي في جبال الألب على الحدود الفرنسية – الإيطالية، فضلا عن جثة متزلج فرنسي توفي في المنطقة إثر حادثة سقوط.

وتوفي المتزلج الفرنسي الذي لم تُحدد هويته، الجمعة إثر قفزه من أعلى صخرة وسقوطه في الفراغ.

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة الجبلية في وادي أوستا في جبال الألب الإيطالية تيزيانو تريفيزان لوكالة فرانس برس إن “دينامية الحادثة موضع درس حالياً، لكنه توفي جراء سقوطه” من الصخرة.

وأشار إلى أن جثة المتزلج الفرنسي نُقلت إلى منطقة كورمايور الجبلية الإيطالية.

وكان تريفيزان أبلغ وكالة فرانس برس في وقت سابق عن العثور في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على جثث ثلاثة متزلجين إيطاليين تم نقلها إلى مدينة أوستا لتحديد هوية أصحابها بشكل رسمي.

وقد تمكن مرشدهم، وهو متزلج متمرس، من الإفلات من الانهيار الثلجي والالتحاق بقافلة أرضية لعناصر إغاثة إيطاليين كانوا يبحثون عنهم.

وقال تريفيزان إن المرشد الجبلي موجود حاليا في المستشفى، لكن حالته ليست خطرة.

ولم تتمكن الطوافات وفرق الإنقاذ الأرضية من الوصول إلى موقع الانهيار الثلجي الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتُعد نقطة بوانت دو لا غوليت الواقعة على ارتفاع 3100 متر، قمة جبلية في منطقة الألب على الحدود بين وادي أوستا في إيطاليا ومنطقة سافوا الفرنسية الواقعة شرقي محطة فال ديزير الشهيرة للتزلج.

ولقي ستة أشخاص الأحد مصرعهم جراء انهيار ثلجي قرب قمة مون بلان على الجانب الفرنسي من الحدود مع إيطاليا.