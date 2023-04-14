مديرية الأوقاف: ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان بالمسجد الأقصى

قالت مديرية أوقاف القدس إن نحو 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى مع استمرار تخفيف إسرائيل شروط دخول المدينة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين على المدينة منذ ساعات الصباح عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها إذ يحيط بالقدس جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة.

وخاطب الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة المصلين قائلا “أيها المرابطون يا من وفدتم إلى المسجد الأقصى المبارك من أنحاء فلسطين المباركة المقدسة من البحر ألى النهر يا من تخطيتم الحواجز العسكرية الظالمة أقول إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلاة العشاء والتراويح إن زحفكم إلى الاقصى المبارك لصلاة الجمع والجماعات ليذكر مسلمي العالم ملياري من المسلمين بالأقصى المبارك الأسير”.

وسمح الاحتلال للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والأطفال دون سن الثانية عشرة من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان.

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة.

وأقام الاحتلال جدارا حول القدس خلال السنوات الماضية جعل الدخول إليها يتم فقط عبر بوابات حديدية ضخمة.

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في الأوقات العادية إلى تصاريح خاصة ونادرا ما تُمنح لهم.