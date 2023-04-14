نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة

أعلن الإسباني رافايل نادال الجمعة انسحابه من دورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب المقررة الاثنين المقبل لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال الذي اضطر الى الانسحاب من دورات إنديان ويلز وميامي الاميركية الشهر الماضي ومونتي كارلو لماسترز الالف المقامة حاليا حيث كان يأمل في العودة الى اللعب، في تغريدة على تويتر: “لا أشعر بأنني مستعد للعب وسأواصل تحضيراتي للعودة إلى المنافسة”.

وأضاف الماتادور الذي سيبلغ السابعة والثلاثين في الثالث من حزيران/يونيو المقبل “برشلونة دورة خاصة بالنسبة لي لأنها النادي الذي تعلمت فيه فنون اللعبة ولأن اللعب في المنزل هو شعور فريد دائمًا”.

ويمني نادال، المصنف خامسا عشر عالميا، النفس بالاحتفال بعيد ميلاده في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في القترة بين 28 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو المقبل، من خلال التتويج بلقبها للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية ورفع غلته من الألقاب الكبرى إلى 23 وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان نادال أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الحالي انسحابه من دورة مونتي كارلو، وهي أول دورة كبيرة لهذا الموسم على الملاعب الرملية حيث يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها برصيد 11 لقبًا بينها ثماني مرات تواليا بين عامي 2005 و2012.

ويكتفي ابن مدينة مايوركا بالتدريبات فقط ولم يلعب أي مباراة منذ خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في 18 كانون الثاني/يناير على يد الأمريكي ماكنزي ماكدونالد.

وقتها شعر نادال بألم حاد في الورك في المجموعة الثانية لكنه واصل اللعب حتى نهاية المباراة التي خسرها بثلاث مجموعات على الرغم من معاناته من صعوبة في التحرك.

وقدّر نادال ما بين ستة وثمانية أسابيع مدة غيابه عن الملاعب، وانسحب من دورتي إنديان ويلز وميامي.

ويعاني نادال من اصابات عدة في السنوات الاخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من اصابة في ساقه لم تمنعه من احراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لاصابة بتمزق في عضلات المعدة.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف اول عالميا سابقا إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 آذار/مارس الماضي لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2005.