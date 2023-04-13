وزارة الاعلام: نرصد ما ينشر في كافة الوسائل الإعلامية المرخصة لضمان التزامها بما جاء بمواد القانون

أكدت وزارة الإعلام أن الإدارات المعنية في الوزارة ترصد وبشكل مستمر ما يتم نشره في كافة الوسائل الإعلامية المرخصة لديها لضمان التزامها بما جاء في مواد القوانين الإعلامية ذات الصلة بما ينعكس بأثر إيجابي على مستوى الإعلام الكويتي ورسالته محليا وخارجيا.

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي اليوم الخميس أنه ووفقا للقانون فإن البدء في الإجراءات القانونية تجاه الخدمات الإخبارية المخالفة للقانون يتطلب تقديم نفي من قبل الجهة أو الشخصية المتضررة من تلك الوسيلة الإعلامية ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم بحق الخدمات الإعلامية المخالفة.

واوضحت مراد إن الوزارة حريصة على اتباع كافة الخدمات الإخبارية المرخصة لما جاء في مواد قانون تنظيم الإعلام الالكتروني والالتزام بأخذ المعلومات من مصادرها والتثبت من صحتها وعدم نشر ما من شأنه الإساءة للآخرين أو تزييف الحقائق.

ودعت جميع الخدمات الاخبارية والوسائل الاعلامية والعاملين في الاعلام الى الالتزام بما جاء في مواد القانون من اجل تحقيق الاعلام رسالته السامية والارتقاء بمستوى الاعلام الكويتي في شتى المجالات.