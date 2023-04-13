الدوري الأوروبي: يونايتد يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية ويفرط في فوز في المتناول

الدوري الأوروبي: يونايتد يواصل الفشل في فك عقدة اشبيلية ويفرط في فوز في المتناول

واصل مانشستر يونايتد الانكليزي فشله في فك عقدة اشبيلية الاسباني وفرّط في فوز في المتناول وفرصة ذهبية لحسم تأهله الى نصف النهائي عندما سقط في فخ التعادل الايجابي 2-2 الخميس على ملعب أولد ترافورد” في مانشستر في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه الى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الاول بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسطه الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر المعار من بايرن ميونيخ الالماني حتى نهاية الموسم في الدقيقتين 14 و21، لكن اشبيلية قلب الطاولة في الدقائق العشر الاخيرة من الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة عبر المدافعين الهولندي تيريل مالاسيا (84) وهاري ماغواير (90+2) بالخطأ في مرمى الاسباني دافيد دي خيا.

ويلتقي الفريقان ذهابا الخميس المقبل في اشبيلية.

ودفع مانشستر يونايتد وتحديدا مدرب الهولندي إريك تن هاغ ثمن التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني خصوصا إخراجه القائد البرتغالي برونو فرنانديش الذي سيغيب عن مباراة الاياب بسبب الايقاف لتلقيه بطاقة صفراء اليوم، والفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 62، ثم البرازيلي أنتوني في الدقيقة 81، فاستغل الفريق الاندلسي جيدا ذلك واقتنص تعادلا غاليا بفضل التبديلات الناجحة لمدربه الجديد خوسيه لويس منديليبار خصوصا القائد المخضرم خيسوس نافاس (37 عاما) والمهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري المتسببين في الهدفين.

وهي المباراة الرابعة التي يفشل فيها يونايتد في الفوز على الفريق الاندلسي المتخصص في المسابقة وحامل الرقم القياسي في عدد ألقابها (6)، حيث خرج على يده من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (صفر-صفر ذهاباً في إشبيلية و1-2 إياباً في مانشستر) ونصف نهائي “يوروبا ليغ” عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).

واشبيلية هو رابع فريق إسباني يصطدم به رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ في المسابقة، بعدما حلوا في المركز الثاني في دور المجموعات خلف ريال سوسييداد وأقصوا برشلونة من الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن النهائي ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة في غياب هدافه الدولي ماركوس راشفورد بسبب الاصابة.

وأنقذ حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو هدفا محققا بابعاده تسديدة قوية لأنتوني من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (13).

وأثمر ضغط مانشستر يونايتد هدفا سجله سابيتسر عندما تلقى كرة من القائد فرنانديش داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (14).

وأضاف سابيتسر الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مارسيال فهيأها لنفسه وتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين بونو (20).

وأنقذ بونو مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة فرنانديش من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (32)، ثم تصدى لرأسية البرازيلي كازيميرو من مسافة قريبة (34).

وكانت أول وأخطر فرصة للضيوف كرة رأسية للمدافع الفرنسي تانغوي نيانزو من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية للقائد الكرواتي إيفان راكيتيتش ثم أبعدها الحارس دي خيا في توقيت مناسب قبل ان يبعدها الفرنسي رافايل فاران من خط المرمى (45+3).

وحرم القائم الايمن أنتوني من اضافة الهدف الثالث برده تسديدته الرائعة من داخل المنطقة بعد مجهود فردي (61).

ونجح اشبيلية في تقليص الفارق عندما استغل نافاس خطأ فادحا للمدافع مالاسيا في ابعاد كرة عرضية أمام المرمى فمررها عرضية ارتطمت بالأخير وحارس المرمى دي خيا وعانقت الشباك (85).

وكاد البديل الاخر سوسو يدرك التعادل من تسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها دي خيا بصعوبة (89)، ثم تصدى لرأسية للبديل الاخر النصيري (90+1).

ونجح النصيري في إدراك التعادل برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية ارتطمت برأس ماغواير وخدعت دي خيا (90+2).

غاتي يقود يوفنتوس لفوز صعب على سبورتينغ

قاد المدافع فيديريكو غاتي فريقه يوفنتوس الايطالي الى فوز صعب على ضيفه سبورتينغ البرتغالي1-صفر الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم.

وسجل غاتي الهدف الوحيد على ملعب “أليانز ستاديوم” في الدقيقة 73، مانحاً فريق تورينو أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب في لشبونة في 20 الشهر الحالي.

وشهدت المباراة خروج حارس “السيدة العجوز” المتألق البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي انقذ كرات خطيرة عدة، في الدقيقة 44 من الشوط الأوّل بعدما شعر بآلام في صدره.

وذكرت شبكة “دازون” للبث التدفقي أن شتشيزني شعر “ببعض الخفقان” قبل أن يتم استبداله بنظيره ماتيا بيرين الذي كان حاسماً بدوره.

وخرج الفريقان من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلولهما في المركز الثالث، وحجز يوفنتوس مركزه إلى ربع النهائي بفوزه على فرايبورغ الألماني في ثمن النهائي، فيما حسمت ركلات الترجيح مباراة سبورتينغ وأرسنال الانكليزي في الدور ذاته.

وفضّل مدرب فريق “السيدة العجوز” ماسيميليانو أليغري المهاجم البولندي أركاديوش ميليك على نظيره الصربي دوشان فلاهوفيتش، فيما عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من اصابة.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 12 لتهديد مرمى ضيفه بعد تمريرة عرضية طويلة من وسط الملعب للأرجنتيني أنخل دي ماريا وصلت إلى فيديريكو كييزا داخل المنطقة فسيطر على الكرة وسدد بقدمه اليمنى صدها الحارس الإسباني أنتونيو آدم.

وتسلم سبورتينغ زمام المبادرة فسدد الياباني هيديماسا موريتا من خارج المنطقة مرت بجانب قائم الحارس تشيزني(20)، وعاد الأخير وأنقذ فريقه مرتين في غضون دقيقة من المدافع الأوروغوياني سيباستيان كواتيس ولاعب الوسط بيدرو غونشالفيس (29 و30 توالياً). وشتت الدفاع الإيطالي من أمام المرمى تسديدة من نونو سانتوش (33).

واستهل بيرين الشوط الثاني بتصديه لتسديدة غونشالفيس من 25 متراً (47).

ودفع أليغري بفلاهوفيتش بدلاً من ميليك لتنشيط الهجوم (63)، فكان عند حسن ظن جماهير تورينو عقب تسببه بهدف السبق بعدما تابع برأسه تمريرة عرضية مستفيداً من خروج خاطئ من الحارس آدم شتتها كواتيس عن خط المرمى، فوصلت بين قدمي المدافع غاتي الذي تابعها في الشباك (73).

وكاد موريتا يفرض التعادل برأسية مرت بجانب المرمى (89)، فيما أنقذ لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي دخل بدلاً من دي ماريا فريقه من هجمة خطيرة، وتدخل بيرين متصدياً على دفعتين لتسديدتين من غونشالفيس والبديل الإسباني هكتور بيليرين في الوقت القاتل (90+1).

فينورد يقتنص فوزاً ثميناً من روما

اقتنص فينورد الهولندي فوزاً ثميناً من ضيفه روما الإيطالي 1-صفر، الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ماتس فيفر بعد تمريرة من الدولي المغربي أسامة الإدريسي (53).

وشهدت المباراة اهدار قائد روما لورنتسو بيليغريني ركلة جزاء سددها بالقائم (43).

وكان الفريقان تواجها في نهائي النسخة الأولى من مسابقة كونفرنس ليغ العام الماضي، حيث كانت الغلبة للنادي الإيطالي 1-صفر.

واعتمد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو الحذر في تشكيلته اذ زج بالمهاجم الانكليزي تامي أبراهام وحيداً في المقدمة، في حين شكّل مهاجم فينورد المكسيكي سانتياغو خيمينيس الخطر الأبرز على المضيف حيث سجل 5 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وتعرض روما، ثالث الدوري، لضربة معنوية باصابة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وخروجه في الدقيقة 25 فدخل بدلاً منه الإيطالي من أصول مصرية ستيفان الشعراوي.

ولم تتوقف خيبة نادي العاصمة عند هذا الحد، اذ قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول أهدر القائد بيليغريني ركلة جزاء سددها بالقائم الأيمن للحارس جاستين بيلو بعد لمسة يد على فيفر داخل المنطقة (43).

وترجم فينورد هيمنته في الشوط الاول إلى هدف رائع في الثاني بعد تمريرة من الإدريسي تابعها فيفر بتسديدة “على الطاير” من خارج المنطقة ارتطمت بالأرض وهزت شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو (53).

وخسر روما بعد ثلاث دقائق جهود أبراهام الذي تعرض لاصابة في كتفه فخرج وحل أندريا بيلوتي بدلاً منه.

ووجه مدافع روما البرازيلي روجر إيبانيس رأسية أصابت العارضة (62)، فيما كاد قائد فينورد التركي أوركون كوكتشو يضاعف النتيجة بتسديدة قوية مرت بجانب القائم (68) وأخرى بقدمه اليسرى بعدما تلاعب بمدافعين عند حافة المنطقة (76).

وأهدر البديل الهولندي جورجينيو فينالدوم فرصة التعادل بعدما وجد نفسه بمفرده على بعد 20 مترا فسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الايسر (87).

ويسعى فينورد الذي يتصدر الدوري الهولندي بفارق 9 نقاط عن أياكس الى تحقيق الثنائية الدوري-يوروبا ليغ هذا الموسم.

وتتابع لاحقاً مباريات هذا الدور، فيلعب مانشستر يونايتد الإنكليزي أمام إشبيلية الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي أمام سبورتينغ البرتغالي، وباير ليفركوزن الألماني أمام سان جيلواز البلجيكي.

تعادل مخيّب لباير ليفركوزن

حقق باير ليفركوزن نتيجة مخيّبة الخميس، بتعادله على أرضه 1-1 مع نادي سانت جيلواز البلجيكي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل للنادي البلجيكي في الدقيقة 51، بتسديدة في شباك الحارس لوكاس هراديكي، مسجلاً هدفه الأوروبي السادس في تسع مباريات هذا الموسم.

وعادل فلوريان فيرتز لباير ليفركوزن في الدقيقة 82. فيرتز (19 عاماً) عاد بقوة هذا العام، بعد إصابة أبعدته شهوراً. لكن هذه النتيجة تركت المباراة مفتوحة، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في بلجيكا.

وسيطر ليفركوزن، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، على معظم فترات الشوط الثاني، لكنه أضاع فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة، بعد ضربة رأسية للهولندي جيريمي فريمبونغ بعيداً عن القائم في الدقيقة 78.