الجمارك: إحباط إدخال 3 أطنان ونصف من مادة التنباك إلى البلاد في الجمرك الجوي

قام رجال الجمارك بإدارة الشحن الجوي بضبط 3 أطنان ونصف الطن من مادة التنباك المحظور استيرادها.

وفي التفاصيل: قال مدير الجمرك الجوي مطلق العنزي، إن فريق الاستهداف الجمركي تمكن من إحباط إدخال 69 ألف كيس من مادة التنباك المحظور استيرادها بإجمالي 3 أطنان ونصف الطن، كانت قادمة من الخارج، حيث تبين أن البيان الجمركي لها هو “ملابس” للتمويه على ما تحتويه هذا، وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

ومن جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أنه مهما تنوعت طرق التهريب الجمركي، ومهما حاول المهربون التلاعب في البيانات الجمركية، فإن رجال قطاع التفتيش والتدقيق يقفون يداً واحدة في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن، وتوجّه بالشكر لجميع العاملين في الجمرك الجوي.