المتحدث الرسمي باسم تطبيق (سهل) يوسف كاظم

تطبيق “سهل”: إضافة 5 خدمات جديدة من “هيئة القوى العاملة”

13 أبريل، 2023
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أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام الهيئة العامة للقوى العاملة باطلاق وتفعيل 5 خدمات جديدة تمت اضافتها رسميا وباتت متاحة لمستخدمي تطبيق (سهل).

وبين كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيئة العامة للقوى العاملة نجحت في اتاحة خدمات إلكترونية تتمثل في (اصدار شهادة بيان حالة) و (براءة ذمة) والتي تستخدم لاصحاب الأعمال حيث بإمكانهم الان طلبها مباشرة عبر تطبيق (سهل) دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة.

وأشار كاظم إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت منذ أيام بتفعيل خدمات أخرى عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تتمثل في (اصدار شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة الوطنية) والتي تفيد وتبين عدم تقاضي دعم عمالة موجهة لوزارة التعليم العالي وكذلك خدمة (اصدار شهادة تفاصيل دعم العمالة الوطنية) بالإضافة لخدمة (تحديث بيانات عامل) وخدمة (ارسال استفسار) يمكن من خلالها توجيه الاستفسارات مباشرة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك عبر تطبيق (سهل).

يذكر أن (سهل) تم إطلاقه في سبتمبر 2021 ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.

المصدر
كونا
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13 أبريل، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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