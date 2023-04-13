السلطات الأمريكية تعتقل مشتبها به في تسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع

السلطات الأمريكية تعتقل مشتبها به في تسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع

أعلن وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند اليوم الخميس توقيف شاب يبلغ من العمر 21 عاما يشتبه في أنه المسؤول عن عملية تسريب لعدد من الوثائق السرية من وزارة الدفاع الأمريكية تتضمن معلومات استخباراتية حول مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة بينهم أوكرانيا.

وقال الوزير غارلاند خلال كلمة ألقاها من مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اعتقلوا شابا يدعى جاك تيكسيرا في ولاية (ماساتشوستس) الأمريكية يعمل طيارا في الحرس الوطني الجوي بالولاية.

وأوضح أن الشاب اعتقل “فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم أخذ معلومات سرية للدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها” مشيرا إلى أن الشاب اعتقل “في وقت سابق بعد ظهر اليوم دون وقوع حوادث”.

وأعلن وزير العدل الأمريكي أن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات في محكمة بولاية ماساتشوستس.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع بات رايد خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة تسريب الوثائق السرية بأنه “عمل إجرامي متعمد” لكنه تحاشى الدخول في تفاصيل حول القضية لأن وزارة الدفاع أحالتها إلى وزارة العدل.

وكان البيت الأبيض أعلن الإثنين الماضي إطلاق تحقيق عبر الوكالات الحكومية الأمريكية للتحقق من “صحة وصلاحية” وثائق ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية تتضمن معلومات متعلقة بأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وكوريا الجنوبية وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة ومختلف دول العالم.