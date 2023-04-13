فنلندا تجري اول تدريباتها مع الاطلسي منذ انضمامها اليه

فنلندا تجري اول تدريباتها مع الاطلسي منذ انضمامها اليه

أعلنت فنلندا الخميس أنّها أجرت أول تدريبات عسكرية منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي حيث رست سفينتان ألمانية وبرتغالية بشكل رمزي في ميناء هلسنكي.

وقالت البحرية الفنلندية في بيان إنّ الفرقاطتين مكلنبورغ فوربومرن وبارتولوميو دياس سترسوان باقيتان في العاصمة حتى الأحد.

وقبل وصولها إلى هلسنكي، شاركت سفن الناتو الأربعاء في تدريب نظمه الأسطول الساحلي الفنلندي في خليج فنلندا بالقرب من روسيا مع ثلاث سفن من الدولة الشمالية.

وقالت البحرية في بيان “هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها فنلندا والأسطول الساحلي مناورة وزيارة منذ انضمام فنلندا إلى الناتو”.

وبعد أن وضعت حدًا لعقود من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري، انضمّت الدولة الشمالية المتاخمة لروسيا رسميًا إلى الحلف الاطلسي في 4 نيسان/أبريل لتصبح العضو الحادي والثلاثين فيه.

وأعلنت فنلندا والسويد عن ترشيحهما للانضمام الى الحلف في أيار/مايو كنتيجة مباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا ومطالبة موسكو بتجميد أيّ توسّع للحلف شرقا.

لم تحصل السويد بعد على الضوء الاخضر اللازم من عضوين تركيا والمجر ولم تلتحق بالتالي بالناتو.

ويضيف انضمام فنلندا إلى الناتو 1340 كيلومترًا من الحدود بين الحلف وروسيا.

وتساهم الدولة الاسكندنافية التي احتفظت حتى بعد انتهاء الحرب الباردة باحتياطي عسكري ضخم يضم آلاف المواطنين الذين يمكن نشرهم، بموارد عسكرية كبيرة في الحلف.

وجرت تدريبات مع جنود الناتو بانتظام في السنوات الأخيرة، اذ ان فنلندا عضو في “الشراكة من أجل السلام” التابعة للحلف.