مدمرة ألمانية ترسو في ميناء هلسنكي بعد تدريبات لحلف الناتو

فنلندا تجري اول تدريباتها مع الاطلسي منذ انضمامها اليه

13 أبريل، 2023
0 10 دقيقة واحدة

أعلنت فنلندا الخميس أنّها أجرت أول تدريبات عسكرية منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي حيث رست سفينتان ألمانية وبرتغالية بشكل رمزي في ميناء هلسنكي.

وقالت البحرية الفنلندية في بيان إنّ الفرقاطتين مكلنبورغ فوربومرن وبارتولوميو دياس سترسوان باقيتان في العاصمة حتى الأحد.

وقبل وصولها إلى هلسنكي، شاركت سفن الناتو الأربعاء في تدريب نظمه الأسطول الساحلي الفنلندي في خليج فنلندا بالقرب من روسيا مع ثلاث سفن من الدولة الشمالية.

وقالت البحرية في بيان “هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها فنلندا والأسطول الساحلي مناورة وزيارة منذ انضمام فنلندا إلى الناتو”.

وبعد أن وضعت حدًا لعقود من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري، انضمّت الدولة الشمالية المتاخمة لروسيا رسميًا إلى الحلف الاطلسي في 4 نيسان/أبريل لتصبح العضو الحادي والثلاثين فيه.

وأعلنت فنلندا والسويد عن ترشيحهما للانضمام الى الحلف في أيار/مايو كنتيجة مباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا ومطالبة موسكو بتجميد أيّ توسّع للحلف شرقا.

لم تحصل السويد بعد على الضوء الاخضر اللازم من عضوين تركيا والمجر ولم تلتحق بالتالي بالناتو.

ويضيف انضمام فنلندا إلى الناتو 1340 كيلومترًا من الحدود بين الحلف وروسيا.

وتساهم الدولة الاسكندنافية التي احتفظت حتى بعد انتهاء الحرب الباردة باحتياطي عسكري ضخم يضم آلاف المواطنين الذين يمكن نشرهم، بموارد عسكرية كبيرة في الحلف.

وجرت تدريبات مع جنود الناتو بانتظام في السنوات الأخيرة، اذ ان فنلندا عضو في “الشراكة من أجل السلام” التابعة للحلف.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
13 أبريل، 2023
0 10 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

السلطات الأمريكية تعتقل مشتبها به في تسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع

13 أبريل، 2023

الحكومة الألمانية توافق على توريد بولندا مقاتلات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

13 أبريل، 2023

أمطار غزيرة في فلوريدا تغرق طرقا بالمياه وتؤدي لإغلاق مدارس ومطار دولي

13 أبريل، 2023

قنبلة وهمية تتسبب في إخلاء مبنى البرلمان الهولندي

13 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى