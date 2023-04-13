“أوبك” تتوقع نموا ثابتا في الطلب العالمي على النفط عام 2023

توقعت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الخميس أن يزداد الطلب العالمي في 2023 بمقدار 2,3 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 101,9 مليون برميل يومياً في المتوسط.

ويؤكّد التقرير الشهري للمنظمة بشكل عام توقّعات الشهر الماضي.

وعدّلت “أوبك” توقعات الطلب على النفط من الدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزيادة طفيفة، إذ توقّعت أن يرتفع بمقدار 2,2 مليون برميل يوميًا عام 2023 (مقابل +2,1 مليون برميل يوميًا في آذار/مارس)، مدفوعا بشكل رئيسي من الصين والهند.

وعزت أوبك هذا التعديل الطفيف إلى “التحسّن الأفضل من المتوقع في النشاط الاقتصادي في الصين بعد التخلّي عن سياسة صفر كوفيد، فضلا عن التحسن الإضافي المتوقع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية والدول الأوروبية الأخرى” غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

بالمقابل، تم تخفيض توقعات الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصار يُتوقع أن يرتفع بمقدار 0,1 مليون برميل يوميا (مقارنة بتوقع زيادة قدرها 0,2 مليون في اليوم في آذار/مارس) في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصا “انخفاضا متوقعا في النشاط الاقتصادي” في دول الأميركيتين وأوروبا الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورغم التغيّر المناخي، فإنّ استهلاك الوقود الأحفوري المسؤول عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ آخذ في الازدياد.

ومن المتوقّع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 101,9 مليون برميل يومياً عام 2023، وهو مستوى قياسي مرتفع رغم الآفاق الاقتصادية غير المؤكّدة، وفق منظمة “أوبك” التي تراجع توقعاتها لإمدادات النفط والطلب كل شهر.

وأشارت “أوبك” إلى أنّ “زخم النمو للنصف الثاني من عام 2022 يُنتظر أن يستمر في النصف الأول من عام 2023″، وتقدّر المنظمة أن “يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديات مثل التضخم المرتفع ونسب الفائدة العالية، خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، ومستويات مديونية مرتفعة في العديد من المناطق”.

وبلغ متوسط إجمالي الطلب العالمي على النفط 99,6 مليون برميل يوميًا عام 2022، وفقًا لأحدث تقارير “أوبك”، دون تغيير تقريبًا عن تقريرها الأخير الصادر في منتصف آذار/مارس.