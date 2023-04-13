الديوان الأميري

الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح

13 أبريل، 2023
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بسم الله الرحمن الرحيم

جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

“باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر
كونا
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13 أبريل، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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