مصر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

مصر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

رحبت مصر اليوم الخميس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات قد تعتريها.

وأثنت الوزارة على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي مهم على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.

وكانت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية أعلنت خلال اجتماعها الثاني أمس الأربعاء إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.