البرلمان الهولندي

قنبلة وهمية تتسبب في إخلاء مبنى البرلمان الهولندي

13 أبريل، 2023
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أخلت السلطات الهولندية مبنى البرلمان لفترة وجيزة بعد ظهيرة اليوم الخميس إثر إنذار بوجود قنبلة اتضح فيما بعد أنه كاذب.

وقالت الشرطة المحلية إن فريقا مختصا بتفكيك المتفجرات فحص طردا في المبنى الذي يقع في وسط مدينة لاهاي لكنه سمح للناس فيما بعد بالدخول مرة أخرى بعد نحو ساعة.

وقال خيرت فيلدرز السياسي الهولندي المناهض للإسلام إن قنبلة وهمية موجهة له هي سبب إخلاء مبنى البرلمان.

وأضاف على تويتر “طرد موجه لي وبه دمية على شكل دب وبها أسلاك تم توصيلة لغرفة البريد في البرلمان… لحسن الحظ دون متفجرات وليس خطرا لكنه بالتأكيد لم يكن أمرا ممتعا”.

ويعيش فيلدرز في ظل إجراءات أمنية مشددة منذ سنوات بسبب تلقيه تهديدات بالقتل. وأصبح حزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه ثاني أكبر حزب في هولندا.

المصدر
رويترز
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13 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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