المصيبيح وشداد يتوسطان فريق زين وإدارة المسجد الكبير

“زين” شاركت المُصلّين أجواء صلاة القيام

13 أبريل، 2023
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أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مُمثلةً بإدارة المسجد الكبير، وذلك لتقديم خدمات الضيافة وتسهيل تنقّل المُصلّين بمسجد الدولة الكبير أثناء صلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك.

وشارك فريق زين أجواء صلاة القيام مع المُصلّين في مسجد الدولة الكبير بحضور مدير إدارة المسجد الكبير علي شداد، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، حيث أتت المُبادرة ضمن حملة الشركة الرمضانية السنوية “زين الشهور”، والتي سيّرت من خلالها قوافل الخير مُنذ بداية الشهر الكريم لتُشارك بها بركة وبهجة الشهر مع كافة أطياف المُجتمع، وذلك بالتعاون مع مُختلف الجهات والمؤسسات في البلاد لتعكس روح العطاء في الشهر الفضيل.

وكعادتها في كل عام خلال العشر الأواخر وتحديداً أثناء فترة أداء صلاة القيام، شاركت زين الأجواء الروحانية لهذه الأيام المُباركة من الشهر الكريم بتقديم خدمات الضيافة لتبريد الأجواء وتسهيل تنقّل المُصلّين من ساحات المواقف إلى مسجد الدولة الكبير عبر المركبات التي وفّرتها الشركة.

وتتخذ زين شعار “زين الشهور” لحملتها الرمضانية السنوية لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في قلب المجتمع الكويتي، والذي تنعكس فيه روح حب الخير ومساعدة الغير، فالشركة مُستمرة بالالتزام في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وهو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيراً في الحياة، مبينةً أن حملتها تأتي لتترجم هذا التوجه، وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم بين جميع أطياف المجتمع.

المصدر
بيان صحفي
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13 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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