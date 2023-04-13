الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هولندا

امين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع هولندا

13 أبريل، 2023
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أهمية توطيد العلاقات بين مجلس التعاون وهولندا لخدمة المصالح المشتركة.

وقالت امانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي بنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأضافت الأمانة انه تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الخليجية – الهولندية وأهمية تعزيزها من خلال الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

واضافت الامانة انه تم ايضا مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
وكالات
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13 أبريل، 2023
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