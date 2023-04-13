الخارجية: الكويت ترحب بالإتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين الشقيقين

الخارجية: الكويت ترحب بالإتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة فتح سفارات البلدين الشقيقين

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب ومباركة دولة الكويت للإتفاق الذي تم بين مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة بشأن إعادة فتح سفارات البلدين الشقيقين بعد نجاح إجتماع لجنة المتابعة البحرينية – القطرية الثاني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

وأكدت وزارة الخارجية بأن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي، وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة.