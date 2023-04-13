رجال في أفغانستان يجتمعون حول نار للتدفئة

الصحة العالمية: 17.6 مليون أفغاني يحتاجون مساعدات صحية في 2023

13 أبريل، 2023
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كتبت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان في تغريدة لها على موقع “تويتر”، أن عدد المواطنين الافغان الذين يقدر أنهم يحتاجون إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة في عام 2023، يقدر بـ 17.6 مليون أفغاني، بحسب ما أوردته قناة “طلوع نيوز” الاخبارية الافغانية، اليوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة العامة الافغانية إنه بالنظر لحجم التعداد السكاني في البلاد، فإنه سوف تزداد المساعدات الصحية.

وقال شرفت زمان أمرخيل، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن “عدد السكان في أفغانستان يقترب من 40 مليون نسمة، وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن هناك 17.6 مليون منهم (يحتاجون إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة)، ولكن ربما يكون العدد أكثر من ذلك”.

وأشارت وزارة الصحة العامة الافغانية إلى أن الجهود قائمة في الوقت الحالي لتوفير المزيد من المرافق الصحية في جميع الأقاليم والمناطق النائية.

المصدر
د ب أ
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13 أبريل، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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