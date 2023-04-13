الأرصاد الجوية: انتهاء تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والطقس في عطلة نهاية الأسبوع دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يبدأ اعتبارا من ظهر اليوم الخميس تأثير امتداد مرتفع جوي مع كتلة هوائية باردة وجافة ما يؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويسود في عطلة نهاية الأسبوع طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا بعد أن انتهى اليوم تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سبب ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة رعدية أحيانا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وتقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة تنشط على فترات مثيرة للغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة في وقت لاحق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ويتراوح ما بين 1 و4 أقدام.