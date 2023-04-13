جمعيات خيرية كويتية تكثف مشاريعها الإنسانية دعما للشعب الفلسطيني

تكثف الجمعيات الخيرية الكويتية تنفيذ مشاريعها الانسانية في فلسطين خلال شهر رمضان المبارك ومن ابرزها توزيع الطرود الغذائية وافطار الصائمين لا سيما في المسجد الأقصى المبارك.

وتدعم هذه المشاريع كل من (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) و(نماء الخيرية) والجمعية العالمية للتطوير والتنمية (تنمية الخيرية) وجمعية الصفا الخيرية الإنسانية إضافة الى (جمعية الرعاية الإسلامية) وجمعية التواصل الحضاري وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية والجمعية الكويتية للعمل الانساني وجمعية الرحمة العالمية.

وقال القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية والمحالة الى دولة فلسطين المستشار الدكتور مبارك الهاجري “ان الجهد الإنساني والخيري الذي تقوم به الجهات الكويتية المانحة في دولة فلسطين نابع من اهتمام دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لأشقائهم في فلسطين الغالية على قلب كل كويتي”.

بدعم من جمعيات خيرية كويتية تنفيذ مشروع السلال الغذائية الرمضانية على العائلات المعوزة في فلسطين

وأضاف الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان “هذه الاعمال والمشاريع التي تقوم بها تلك الجهات المانحة تأتي في إطار تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها”.

وشدد على ان “المفاهيم الخيرية والإنسانية متجذرة ومتأصلة في نفوس ابناء الشعب الكويتي مما دفعهم الى تبني وإطلاق العديد من المشاريع والاعمال الإنسانية والخيرية في فلسطين”.

وبين ان سفارة دولة الكويت في الأردن والمحالة الى دولة فلسطين ومن خلال توجيهات القيادة السياسية والمسؤولين في وزارة الخارجية تعمل على الاشراف والتوجيه وتسهيل وتنظيم وصول المساعدات من الجهات الكويتية المانحة الى مستحقيها بالشكل الأمثل.

تنفيذ مشروع إفطار الصائم في المسجد الأقصى

وشدد الهاجري على ان ما تقوم به الجمعيات الكويتية هو محل اعتزاز وتقدير من قبل أبناء الشعب الكويتي لأشقائهم واخوانهم في دولة فلسطين.

ومن جهته قال مدير مؤسسة (وافا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محيسن العطاونة ان الجمعيات الخيرية الكويتية تنفذ مشاريع مهمة لمساعدة المحتاجين والايتام والارامل والعائلات الفقيرة.

وأضاف العطاونة في تصريح ل(كونا) ان الطرود الغذائية التي استفادت منها الاسر المحتاجة اشتملت على مواد غذائية أساسية كالأرز والسكر والزيت والدقيق والتمور للمساهمة في التخفيف عن الاسر المعوزة.

توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المحتاجة في فلسطين بدعم كويتي

وأشار الى ان مشروع إفطار الصائمين ينفذ في المسجد الأقصى والمراكز الخيرية والجمعيات الاجتماعية موضحا ان هناك فريقا من المتطوعين الشباب يعملون يوميا على تجهيز الوجبات وتوزيعها على المستفيدين.

وبين العطاونة ان المشاريع تغطي مدن الضفة الغربية كافة بما فيها مدينة (القدس) وقطاع غزة مشيرا الى ان حوالي أربعة الاف اسرة استفادت من الطرود الغذائية وتم تقديم اكثر من ستة الاف وجبة إفطار في المسجد الأقصى.

توزيع السلال الغذائية الرمضانية على العائلات المحتاجة في فلسطين

وتقدم بالشكر الى دولة الكويت والمؤسسات الخيرية فيها على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني خلال العام وخاصة في شهر رمضان.

جمعيات كويتية تنفذ مشروع إفطار الصائم في المسجد الأقصى