وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس يزور مركز العمليات الازمات والكوارث

البرجس: مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المختصة لضمان امن وسلامة الجميع

13 أبريل، 2023
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أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس اليوم الاربعاء ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المختصة التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى والتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه حفاظا على مرتادي الطريق وضمان امن وسلامة الجميع.

وقال بيان صحفي صدر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الفريق البرجس اكد خلال زيارة قام بها لمركز عمليات الازمات والكوارث للاطمئنان على جهوزية رجال الأمن والإجراءات المتبعة للتعامل مع الأمطار ضرورة تسهيل الحركة المرورية وتقديم المساعدات المرورية والأمنية والإنسانية على مدار الساعة.

واضاف البيان ان البرجس اعرب عن الشكر والتقدير لجميع منتسبي المؤسسة الأمنية والجهات الحكومية المعنية على الجهود المبذولة والعمل المتواصل من قبل الجميع من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.

واوضح ان وكيل وزارة الداخلية اطلع خلال الزيارة على الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية استمع خلالها إلى شرح مفصل عن الإجراءات الميدانية المتبعة من انتشار الدوريات والاليات وتلقي البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين وآلية تحويلها إلى جهات الاختصاص للتعامل الفوري معها.

المصدر
كونا
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13 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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