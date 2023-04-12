جنود أمريكيين في سوريا

أمريكا تعلن اعتقال ناشط بتنظيم داعش في غارة في سوريا

12 أبريل، 2023
0 7 دقيقة واحدة

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إن القوات الأمريكية اعتقلت أحد نشطاء تنظيم داعش الإرهابي واثنين من رفاقه في غارة شنتها بمروحية في شرق سوريا في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وقالت القيادة إن العملية، التي تم تنفيذها في مساء يوم 8 نيسان/ أبريل الجاري، لم تسفر عن أي خسائر بين المدنيين.

وأضافت في بيان أن “اعتقال حذيفة اليمني، مسهل هجمات (تنظيم داعش) واثنين من رفاقه سيعيق قدرة التنظيم على التخطيط للهجمات وتنفيذها “.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن “العمليات ضد (تنظيم داعش) مهمة لأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف أن تنظيم داعش “لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وما وراءها- ويحتفظ التنظيم بقدرته على تنفيذ عمليات في العراق وسوريا مع رغبته في الضرب خارج الشرق الأوسط، حيث تظل إيديولوجيته الفاسدة تشكل تهديدا”.

المصدر
د ب أ
الوسوم
12 أبريل، 2023
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يصل القاهرة في زيارة رسمية

12 أبريل، 2023

وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع

12 أبريل، 2023

دمشق تقرر تعيين سفير في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

12 أبريل، 2023

وزير الخارجية المصري يزور تركيا غدا

12 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى