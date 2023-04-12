أمريكا تعلن اعتقال ناشط بتنظيم داعش في غارة في سوريا

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إن القوات الأمريكية اعتقلت أحد نشطاء تنظيم داعش الإرهابي واثنين من رفاقه في غارة شنتها بمروحية في شرق سوريا في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وقالت القيادة إن العملية، التي تم تنفيذها في مساء يوم 8 نيسان/ أبريل الجاري، لم تسفر عن أي خسائر بين المدنيين.

وأضافت في بيان أن “اعتقال حذيفة اليمني، مسهل هجمات (تنظيم داعش) واثنين من رفاقه سيعيق قدرة التنظيم على التخطيط للهجمات وتنفيذها “.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن “العمليات ضد (تنظيم داعش) مهمة لأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف أن تنظيم داعش “لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وما وراءها- ويحتفظ التنظيم بقدرته على تنفيذ عمليات في العراق وسوريا مع رغبته في الضرب خارج الشرق الأوسط، حيث تظل إيديولوجيته الفاسدة تشكل تهديدا”.